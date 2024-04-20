حبس المتهم بالنصب على المواطنين بحجة التسفير في رحلات عمرة وحج

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.



وتلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة والنصب من جانب عاطل في شبرا الخيمة بحجة تسفيرهم لأداء الحج والعمرة .



تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب والوقائع عاطل بدائرة قسم اول شبرا الخيمة تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين مستخدماً طرق ووسائل إحتيالية تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة بأسعار مخفضة مما مكنه من إستدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكترونى".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق