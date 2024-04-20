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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تغيبها 4 أيام.. قرية الحي بالصف تستقبل الطالبة فرح العطار بالتكبير|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إعادة الطالبة فرح العطار التي اختفت عقب خروجها للدرس بمدينة الصف. 

وتجرى الآن مناقشات مع الطالبة لمعرفة أسباب غيابها عن المنزل لمدة 4 أيام.

ووجهت أسرة الطالبة وأهالي مدينة الصف الشكر لمباحث الجيزة على جهودهم خلال الأيام الماضية في البحث عن الطالبة وإعادتها سالمة لمنزلها. 

وتجمع المئات من أهالي قرية الحي بالصف حول السيارة التي أعادت الطالبة وسط هتافات "الله أكبر" وفرحة عارمة بعودتها. 

كانت فرح محمد أنس العطار، وتبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بقرية الحي مركز الصف محافظة الجيزة، تغيبت منذ الثلاثاء الماضي الساعة التاسعة صباحًا، خلال ذهابها لتلقي أحد الدروس.

 

وقالت أسرة فتاة الصف المتغيبة إنها خرجت لتلقي أحد الدروس بالقرية، ولم تعد منذ ذلك الحين، ولا توجد كاميرات مراقبة في آخر منطقة زارتها لدى تلقيها الدرس، مشيرين إلى استمرار بحثهم عنها لأوقات طويلة وفي كل مكان دون جدوى.

وحررت أسرة فتاة الصف المتغيبة محضرًا بقسم الشرطة، عن تغيب ابنتهم، فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن الفتاة وتتبع خط سيرها وتفحص علاقاتها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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