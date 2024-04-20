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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة السادات يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق ومحطات معالجة الصرف

صدى البلد

تفقد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أعمال رفع الكفاءة لمشروعات الطرق ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى والروافع، وذلك في إطار ضرورة المتابعة الدورية ودفع عجلة العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه المهندس أسامة سيد، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد زهران، معاون رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات التنفيذية.

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات خلال جولته، أعمال استكمال رفع كفاءة المحور المركزى ومنها تنفيذ أعمال الطرق لامتداد الجزء المتبقى من الطريق، وصولاً لجامعة مدينة السادات.

وكلف المهندس ياسر عبدالحليم، مسئولي إدارة الطرق بسرعة الانتهاء من استكمال طريق المحور المركزى حتى الطريق الفاصل بين القرية التكنولوجية وجامعة مدينة السادات بطول ١.٥ كم، لكى يخدم المناطق السكنية الجديدة وجامعة مدينة السادات، بجانب الربط بالمناطق السكنية المحيطة والطرق الرئيسية بالمدينة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة السادات، سير العمل بالطرق المحيطة بالمدينة النسيجية بمنطقة المطورين الصناعية حيث تشمل الأعمال تنفيذ طرق، مرحلة ثانية، وتنفيذ الأرصفة لها لربط المدينة النسيجية بالمحاور الرئيسية لكونها من المشروعات القومية الجارى تنفيذها.

واختتم رئيس الجهاز ومرافقوه جولتهم بالمرور على مشروع برك الأكسدة ومحطات رفع المياه المعالجة أوليا، ومنها على الغابة الشجرية، وكذا المرور على محطة المعالجة الميكانيكية لتفقد سير أعمال التشغيل والصيانة بها.

وشدد المهندس ياسر عبدالحليم، على الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة لها، والالتزام بمعايير الكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال، بجانب المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات. 

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