لأصحاب المرتبات.. قرض بدون فوائد بقسط شهري أقل من 300 جنيه.. تفاصيل

تعرض الكثير من المواطنين إلي ضغوط الحياة وخاصة المصروفات وعليه قد يضطر البعض منهم للاستدانة والحصول علي قرض يحتاج إلي شروط معينة وسداد فوائدها وعليه يوفر بنك ناصر قروضاً بدون رسوم أو فوائد أو رسوم إدارية .

قروض ميسرة لأصحاب المرتبات

وتسعى الحكومة عبر الوزارات المعنية تقديم كافة التسهيلات للمواطنين خاصة أصحاب المعاشات والموظفين حيث يمكن من خلال القرض الحسن الذي تقدمه وزارة الأوقاف المساهمة فى برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع ولكن وفق شروط معينة يجب أن يتحلى بها المقترض.

ويسعى بنك ناصر جاهدًا لتقديم خدمات اجتماعية متميزة للفئات التي تعاني من صعوبات مالية، ومنها: أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات، ومن بين هذه الخدمات، يقدم البنك التمويلات الاجتماعية الحسنة، وهي عبارة عن قرض بدون فوائد بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه مصري، بمصاريف إدارية بسيطة، يتم سداد هذه التمويلات على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، ويتم الإعفاء حال وفاة المقترض وبقسط شهري أقل من 300 جنيه.

قرض الزواج من بنك ناصر

يمكن للمواطنين الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى بقيمة تمويل 10 آلاف جنيه كحد أقصى، حيث يتم سداد القرض على 3 سنوات بدون فوائد، لكن يتم دفع 2% فقط مصاريف إدارية كل سنة.

ومن أجل الحصول علي قرض من بنك ناصر يجب تقديم وثيقة زواج لا يكون مر عليها أكثر من 7 سنوات، وصورة الرقم القومي، وشهادة موثقة براتب العميل أو المعاش أو الضامن.

الجدير بالذكر، أنه في بداية ابريل الجاري وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد تمليك مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة أبراج عبد المنعم رياض الاستثمارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون الدائم والمستمر بين بنك ناصر الاجتماعي ومحافظة الغربية، حيث سيقوم بنك ناصر الاجتماعي من خلال فرعه الجديد بتقديم خدماته المتعددة باعتباره البنك الاجتماعي الأوحد في مصر، بالإضافة إلى الخدمات الاستثمارية والمنتجات المصرفية المتعددة التي يقدمها للمواطنين.

شروط الحصول على القرض بدون فوائد

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الاتفاق يعد استكمالًا لاستراتيجية وخطط بنك ناصر الاجتماعي التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك، والتوسع في قاعدة العملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم مع أهمية استقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي.

شروط الحصول على القرض بدون فوائد حال الاقتراض بضمان المرتب:

- أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات.

- تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- تحويل القسط أو المرتب على البنك.

- حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي:

- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عامًا.

- تحويل القسط أو المرتب على البنك.

- حال الاقتراض بضمان المعاش/المعاش المستحق:

- تحويل القسط أو المعاش على البنك.

- في حالة المعاش المستحق، يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن.

- الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

- بيان مفردات (مرتب/معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

- في حالة قرض الزواج: أصل وثيقة عقد الزواج.

- في حالة قرض العلاج: شهادة طبية حديثة.

- في حالة قرض الحالات الملحة-الطارئة: مستند يثبت الحالة الطارئة.

- يُشدد على أهمية تقديم هذه الخدمة كجزء من التزام بنك ناصر الاجتماعي تجاه المجتمع وتقديم الدعم للأفراد ذوي الدخل المحدود.