وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل 2024 بفروع بنك ناصر

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أبريل 2024 من بنك ناصر الاجتماعي بزيادة 15%.

وشهد اليوم الثالث امس انتظام عملية صرف معاشات شهر ابريل 2024 فى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعى على مستوى الجمهورية، ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بصرف المعاش.

وكان عملية صرف معاشات شهر أبريل 2024، بدأت في الأول من أيريل من جميع منافذ الصرف “ماكينات الصراف الآلى atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد”.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2024

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر إبريل 2024 من خلال اكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

صرف معاشات شهر أبريل 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات التابعة لوزارة التضامن خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر إبريل 2024»، باتباع التالي:

كيفية الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي إبريل 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنـــــا. الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”. إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية. اضغط على عرض التفاصيل.

وكانت قد وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

احسب معاشك بعد الزيادة الجديدة

كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات الشهر الماضى متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءاً من أول من مارس.

الزيادة الجديدة

ويتبقى أيام قليلة عن بداية صرف معاشات شهر أبريل 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري.

تطوير الخدمات الإلكترونية لتقديم الأفضل لأصحاب المعاشات

الهيئة تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشددا على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بإجمالي 74 مليار جنيه.

ووجه رئيس التأمينات، الشكر للرئيس، نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم؛ لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.

وقال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" إن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)، منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.