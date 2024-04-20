تبدأ من 20 جنيها.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة متحف قناة السويس

أضحى متحف قناة السويس بوسط مدينة الإسماعيلية، أحد أبرز المتاحف الأثرية والأماكن السياحية التي يقصدها الزوار سواء المصريين أو العرب والأجانب، بعد افتتاحه التجريبي مجانا في الاحتفال بذكري انتصار العاشر من رمضان في مارس الماضي.





ويرصد « صدي البلد»، من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر زيارة متحف قناة السويس وهي 40 جنيها للمصري او العربي، وللطالب المصري او العربي 20 جنيها، وبالنسبة للأجانب فان سعر التذكرة 300 جنيها والطالب الاجنبي 150 جنيه.

وأوضحت المصادر الرسمية، أن آخر موعد للحجز من خلال شباك التذاكر في البوابة الخلفية للمتحف الساعة 4 عصرا.

وافتتح المتحف تجريبيا مارس الماضي، بعد الإنتهاء من تجهيز أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب ٢٠٠٠ قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال ١٢ قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

واستغرقت عملية ترميم المبنى وتجهيزه كمتحف بالمقتنيات والقطع الأثرية مايقرب من ثلاث سنوات تم خلالها الاستعانة بأحدث تقنيات الترميم وطرق ووسائل العرض المتحفي بما يضاهي المتاحف العالمية.

ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.