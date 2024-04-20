جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 20 أبريل 2024 أنه نفذ غارات جوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية على عناصر حزب الله الذين تم رصدهم في مواقع تابعة للحزب في جنوب لبنان، ونشر لقطات من الغارات في مناطق عيتا الشعب وكفركلا، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، في وقت سابق من اليوم السبت أنه استهدف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب وجبل عداثر بالجليل الأعلى.

ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات قريبة في شمال إسرائيل أربع مرات، محذرة من هجوم محتمل بطائرة بدون طيار، في وقت سابق من اليوم السبت.

يذكر أنه منذ الثامن من أكتوبر الماضي اندلعت الاشتباكات بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.