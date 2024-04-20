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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام يفتتح فعاليات الدورة الـ 58 للصحفيين الأفارقة

صدى البلد

افتتح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فعاليات الدورة الـ 58 للصحفيين الأفارقة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والسفير محمد حجازي ممثلًا عن محفوظ صابر رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، والسفير أحمد حجاج مستشار الاتحاد، ود. سامية عباس، أمين عام الاتحاد، وأيمن عدلي، عضو الأمانة الفنية للاتحاد، وأعضاء الاتحاد.

واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، كلمته بالترحيب بالحضور من الزميلات والزملاء الصحفيين الأشقاء من جميع الدول الأفريقية، مؤكدًا حرص مصر على التعاون والتكامل مع كل الدول الأفريقية، كما يحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مد جسور التواصل والتفاهم بين الصحفيين والإعلاميين لنشر المعرفة وتبادل الثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية بما يسهم في التقريب بين الشعوب وخدمة مصالح أبناء القارة السمراء.

وأضاف أن الدورة تناقش القضايا التي تهم جميع دول القارة للوصول إلى حلول مشتركة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، وتأثيرات الإعلام الجديد على تناول القضايا الأفريقية ومواجهة الأخبار المغلوطة، كما سيتم تنظيم عدد من الزيارات داخل المشروعات القومية والمعالم المصرية، حيث شهدت مصر ثورة إنشائية كبيرة خلال السنوات الماضية سواء في البنية الأساسية أو المشروعات القومية.

فيما أكد محفوظ الأنصاري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير محمد حجازي، أهمية هذه الدورات في خلق التواصل وتبادل الخبرات بين الصحفيين من مختلف الدول الأفريقية، لخلق وعي متبادل للقضايا والتحديات التي تمر بها القارة السمراء، مضيفًا أنه لابد من أن يكون هناك تواصل دائم بين أبناء القارة السمراء.

وقال إيسيحوز إيكشوكو، نقيب الصحفيين النيجريين، إن مثل هذه الدورات فرصة كبيرة لتعزيز الحوار والتفاهم بين أنباء القارة الأفريقية، مضيفًا أن تخلق مساحة من التواصل، داعيًا الحضور إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة والمعلومات التي يتم طرحها خلالها ومن ثم العودة إلى بلادهم لإحداث التغير المطلوب في الإعلام.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تستمر الدورة لمدة ٣ أسابيع، بمشاركة متدربين، من تنزانيا ونيجيريا والمغرب وتشاد وغانا والكونغو برازفيل وكينيا، وصحفيين مصريين من الصحف المصرية المختلفة.

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