عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية وينهي ملف البناء العشوائي نهائيا

قانون التصالج في
قانون التصالج في مخالفات البناء

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيكون الحجر الأساسي الذي ترتكن عليه الدولة المصرية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، في مواجهة انتشار الفوضى العمرانية، لحماية الأراضي الزراعية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ليحقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

وقال"الباز" في تصريحات له، إن قانون التصالح الجديد يستهدف الحفاظ على القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنّ حماية الأراضي الزراعية تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن القانون يُساهم  في حماية حقوق المزارعين، حيث يُمنع أي شخص من الاستيلاء على أراضيهم أو التعدي عليها دون وجه حق، فضلا عن منع انتشار الفوضى العمرانية، وبالتالي فإنّ حمايتها تُساهم في تحقيق التخطيط العمراني السليم.

وأردف أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يدر على الدولة المصرية ملايين الجنيهات بل ومليارات الجنيهات، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل السلطة التنفيذية بالقانون، وفي نفس الوقت القانون يساهم في حل أزمة البناء غير القانوني وحل مشاكل الملايين من المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائي يحظى بأولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس السيسي، حيث تقرر إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وشدد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، على أن القانون فرصة ذهبية لإغلاق ملف البناء العشوائي بشكل نهائي وللمواطنين الذين قدموا طلبات المصالحة والذي يتجاوز عددها 2 مليون طلبًا، لتقنين أوضاعهم.

مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح الاقتصاد الوطني أحمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مجانا.. شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بهذه الطريقة

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

ترشيحاتنا

صفقة الموسم.. ريال مدريد يرصد 200 مليون يورو لضم هذا اللاعب

30 دقيقة.. فرص ضائعة بالجملة من الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

أكثر من 500 ألف شقة.. الإسكان تزف بشرى سارة لمحدودي الدخل

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

النشرة الدينية.. فضل صيام الست من شوال.. دار الإفتاء تحتفي بذكرى ميلاد النبي.. وهدوء وانتظام في امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية

أمامنا مرحلة جديدة صعبة.. الرئيس الفلسطيني: سنعيد النظر في العلاقات مع أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر إطلاق هتلر على نفسه الـ"فوهرر".. ما معنى الاسم؟

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

ماذا يحدث عند غسل الوجه بـ ماء جوز الهند.. مفاجأة صادمة

نوع من الزيوت يحميك من أمراض مزمنة.. احرص على تناول ملعقة ونصف يوميا

فيديو

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ