تعليم الوادي الجديد يعلن نتيجة مسابقة المعلمة المبدعة لرياض الأطفال

اعتمد سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، اليوم السبت، نتيجة مسابقة المعلمة المبدعة لرياض الأطفال على مستوى المديرية.



أوضح سيد، أنه جرى تنظيم المسابقة وفقا لخطة عمل توجيه عام رياض الأطفال، وأسفرت النتيجة عن فوز المعلمة أميرة محمود بدر من مدرسة العبور الابتدائية بالخارجة بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني المعلمة إسراء فايز قطب من مدرسة جورمشين الابتدائية، وفازت بالمركز الثالث المعلمة أمل حسين عبد العال من مدرسة الفرافرة الرسمية للغات.



من ناحية أخرى، أكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، استكمال تصنيع حوامل أحواض تربية دودة القز وذلك لتجهيز معامل تربية ديدان القز بمدارس التعليم الزراعي بالمحافظة، وذلك في إطار المبادرة التي تتبناها المحافظة لإحياء وتوطين صناعة الحرير، حيث جرى زراعة مساحات شاسعة داخل المدارس من التوت الذي يعد الغذاء الرئيسي لدودة القز المنتج للحرير وتجهيز المعامل اللازمة لتربية ديدان القزج.