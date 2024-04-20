الدنمارك.. القبض على رجل بعد إخلاء مطار بيلوند بسبب تهديد بقنبلة

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم السبت، عن القبض على رجل بعد إخلاء مطار بيلوند بسبب تهديد بقنبلة.

وحسب موقع “مترو” البريطاني، ألقي القبض على رجل بعد تهديد بوجود قنبلة في مطار بيلوند بعد تهديد بوجود قنبلة هذا الصباح، وينتظر الركاب الآن موعد استئناف رحلاتهم.

وطُلب من جميع الركاب والموظفين مغادرة المطار في حوالي الساعة 11.40 صباحًا اليوم، حسبما ذكرت صحيفة “يولاندس بوستن”.

وأظهرت الصور من مكان الحادث رجلاً مقيد اليدين على الجدار الخارجي لصالة المطار بينما تحاصره الشرطة.

وحثت الشرطة الناس على وسائل التواصل الاجتماعي على عدم السفر إلى مطار بيلوند وأكدت وجودها المكثف هناك.