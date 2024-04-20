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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل أول شاطئ متكامل يلبي كافة احتياجات ذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة

رئيس الوزراء في دمياط
رئيس الوزراء في دمياط

خلال جولته اليوم بمحافظة دمياط، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، نادي وشاطئ "قادرون" لذوى الهمم بمدينة دمياط الجديدة.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم حيث قاموا بالترحيب به، وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد معهم، ثم قام "مدبولي" بجولة داخل المشروع حيث شهد قيام مجموعة من الأطفال بممارسة عدد من الرياضات المختلفة، وأثنى رئيس الوزراء على عزيمتهم وأدائهم المميز وتفوقهم الرياضي.

خدمة متميزة لذوي الهمم

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع تم تنفيذه من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أنه يستهدف تقديم خدمة متميزة لذوي الهمم، حيث يُعد أول شاطئ متكامل يُلبي كافة احتياجات ذوي الهمم، مؤكداً أن المشروع تم تنفيذه وفقاً للمواصفات القياسية في هذا المجال.  

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، حيث أوضح أن المشروع مقام على مساحة ١١ ألف متر مربع ويتكون من مبنى خدمي يضم أقساما إدارية ورعاية طبية، كما يحتوي على عدد من الخدمات هى: حمام سباحة، ومنطقة ألعاب، ومسرح مكشوف، وبرجولات مختلفة مجهزة بشكل كامل، ومطعم، وكافيتريا، ومسجد، وقاعة مناسبات، ومدخل رئيسي مجهز لاستقبال السيارات.

الشاطئ مجهز لاستقبال ذوي الهمم

وفي ذات السياق، ذكر “خلف الله” أن الشاطئ مجهز لاستقبال ذوي الهمم من مختلف الاعاقات خاصة إعاقة الحركة، حيث يحتوي النادي على ممرات مشاة مجهزة لتسهيل حركة جميع صور الإعاقة داخل النادي، بما يضمن الوصول إلى الشاطئ وكافة أجزاء المشروع في يسر وسهولة، كما أوضح أن العاملين بالشاطئ من ذوي الهمم بينهم أبطال رياضيون.

كما التقى رئيس الوزراء بمجموعة من اللاعبين بمنتخب مصر للكرة الطائرة جلوس رجال وسيدات، وحرص " مدبولي" على إجراء حوار مع أولياء الأمور خاصة من الأمهات وكذلك الأطفال من ذوى الهمم، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وكلهم تقدموا بالشكر على هذا المشروع الذى يمثل متنفسا لهم ولأبنائهم. 
وفي ختام جولته تم التقاط عدة صورة تذكارية مع أولياء الأمور والأطفال من ذوي الهمم.

دمياط محافظة دمياط مصطفى مدبولي مجلس الوزراء دمياط الجديدة

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