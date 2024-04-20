تشكيل الزمالك 2005 لمواجهة القناة في نهائي كأس الاتحاد للشباب

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد ٢٠٠٥ بقيادة محمد عبد الله المدير الفني، عن تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة فريق القناة بعد قليل، في إطار نهائي بطولة كأس الاتحاد للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : يوسف حمادة.

خط الدفاع : أحمد مجدي - هشام محمد - علي نوفل - حسن أبو المعاطي .

خط الوسط : إبراهيم ممدوح - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل.

خط الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز .



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، أحمد جمال، وأحمد منصر، والسيد أسامة، وأحمد خالد، وأحمد خضري ، محمود عصام، أحمد نيازي، وهاني ياسر، وياسين محمد، وزياد محمد، وعلي عبد المجيد.