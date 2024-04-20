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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد سوق الجملة والخضار ببنها ويوجه بخفض الأسعار

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيةبجولة مفاجئة لسوق الخضار المركزي بمدينة بنها، أحد أهم أسواق المحافظة للبيع بالجملة وأكثرها ازدحامًا.

وبدأت الجولة التفقدية بتفقد لِمختلف أقسام السوق، حيث حرص على المرور بين محلات التجار، مطلعًا على تنوع المعروض من خضار وفواكه بكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين. 

وتخلل الجولة لقاءات مُثمرة مع عدد من أصحاب المحلات والباعة، حيث استمع المحافظ باهتمام لِمُشاكلهم المتعلقة بالعمل وظروف السوق، مُبديًا تفهمه الكامل للتحديات التي تواجههم، ومؤكدًا على حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل.

وخلال تفقده للأسعار، وجه المحافظ تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع ، مُشددًا على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يُراعي ظروف المواطنين ويُخفف من الأعباء المالية عليهم.

وأشار الهجان إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

من جانبه، أكد المحافظ على استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لِضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشان، مُشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تُهدد استقرار السوق أو تُثقل كاهل المواطنين.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين، مُؤكداً على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بِتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تُلبي احتياجاتهم، وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لِضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار.

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