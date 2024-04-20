آمال ماهر تجري تعديلا على فتحة الساق بفستانها

نشرت الفنانة آمال ماهر ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..





تألقت آمال ماهر ، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأزرق الغامق الذى أجرت عليه تعديلا و اغلقت فتحة الساق ليصبح أكثر احتشاما و نسقت معه بعض الاكسسورات.





كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





وتتميز آمال ماهر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد آمال ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_0100

IMG_0099