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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: مقـ.تل 4 ضباط في معارك مع قوات حكومية

الحوثيين
الحوثيين

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، اليوم السبت، مقتل 4 من ضباطها في معارك مع قوات حكومية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء (سبأ) 

وأفادت الجماعة لـ وكالة سبأ بـ "تشييع جثامين الرائد نصر الدين محمد الحممي، والنقيب طه عبد السلام الموشكي، والنقيب عبد الملك فراص رمضان، والملازم أول سيف راشد المنصوري، في العاصمة صنعاء".

وأضافت أن القتلى سقطوا "في جبهات العزة والكرامة بمعركة النفس الطويل"، في إشارة إلى مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل مكان وزمن مقتل عناصرها، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة بشأن تلك المعارك.

والجمعة، أعلن الجيش اليمني في بيان، سقوط قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات بين الجانبين بمحافظة تعز 

وكشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، عن تصعيد للأعمال العدائية في عدة جبهات بالبلاد.

وحذر جروندبرج من "عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة حال الاستمرار في التصعيد" .

ويهدد هذا التصعيد مصير تهدئة مستمرة منذ عامين.

الحوثي قوات حكومية وكالة سبأ الجيش اليمني

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