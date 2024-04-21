سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 21-4-2024

استقر سعر عيار 24 الأغلى قيمة نحو 3691 جنيهًا للبيع و3725 جنيهًا للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-4-2024.

وثبت سعر الذهب في مصر مع أول تداولات اليوم في محلات الصاغة وذلك في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، مقارنة بعد تراجع طفيف شهده المعدن الأصفر مقدار لم يجاوز مقدار 5 جنيهات في المتوسط .

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الوسطى بين الأعيرة الذهبية نحو 2772 جنيهًا للبيع و2794 جنيهًا للشراء

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3235 جنيهًا للبيع و 3260 جنيهًا للبيع

عيار 14

سجل سعرعيار 14 الأقل قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 2164 جنيهًا للبيع و 2179 جنيهًا للشراء

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 2391 دولارًا للبيع و 2394 دولارًا للشراء

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25.88 ألف جنيه للبيع و 26.08 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لتسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي ليغلق سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوياته تاريخية سجلها في الأسبوع السابق، يأتي هذا في ظل استمرار الطلب المتزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الجيوسياسي الحالي.

سجل سعر أونصة الذهب ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليسجل أعلى مستوى عند 2417 دولارًا للأونصة ويغلق عند المستوى 2392 دولارًا للأونصة، بينما كان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2344 دولارًا للأونصة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، أنه خلال آخر 9 أسابيع من التداول لم ينخفض الذهب سوى لأسبوع واحد فقد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على المعدن النفيس والذي دفعه لتسجيل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 16% وارتفاع خلال شهر ابريل وحده بنسبة 7.1%.

وخلال الأسبوع الماضي سيطر التذبذب على حركة أسعار الذهب مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن معظم فترات الأسبوع، وفي الوقت نفسه سيطر الحذر على المتداولين بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

خلال بداية الأسبوع الماضي هاجمت إيران الكيان الصهيوني بعدد كبير من المسيرات والصواريخ، ولكن تأثير هذه الهجمات جاء محدود بشكل كبير بالإضافة إلى اعلان إيران أن ردها على التجاوزات الإسرائيلية قد انتهى.

واستمر عدم اليقين طوال فترات الأسبوع بشأن الرد الإسرائيلي على هذه الهجمات في ظل محاولات للتهدئة من قبل الدول الغربية، ولكن بداية يوم الجمعة الماضية شهد هجمات من إسرائيل على مواقع إيرانية وجاء تأثيرها محدود أيضاً، لتشير التصريحات الإيرانية بعدها أن لن تنوي الرد مجدداً على هذه الهجمات.

وتفاعلت أسعار الذهب صعوداً وهبوطاً مع هذه التوترات بشكل كبير ولكن في النهاية كان معظم تداولات الأسبوع داخل نطاق محدد وقد أغلق الذهب تداولات الأسبوع داخل هذا النطاق، وتحت المستوى 2400 دولار للأونصة، الأمر الذي قد يعني تسلل الضعف إلى زخم الشراء على الذهب.

أما بالنسبة لتوقعات السياسة النقدية وأثرها على أسعار الذهب، فقد شاهدنا خلال هذا الأسبوع استمرار تراجع توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وذلك في ظل تماسك معدلات التضخم، خاصة بعد ارتفاع معدلات إنفاق القطاع العائلي الأمريكي، وهو الأمر الذي يدعم مستويات التضخم.

من جهة أخرى يستمر قطاع العمالة في دعم الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير ويزيد من فرص استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت قبل تدخل البنك الفيدرالي في خفض الفائدة.

الذهب والاقتصاد العالمي

التوقعات الحالية في الأسواق المالية تشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في شهر سبتمبر، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى بدء الخفض في يونيو، وتتوقع الأسواق حالياً أن يكون مجمل عمليات خفض الفائدة هذا العام مرتين فقط.

رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديثه الأسبوع الماضي، قال إن البنك الفيدرالي ليس لديه ثقة كبيرة في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم الثابت، دعمت تعليقات باول الدولار وعوائد سندات الخزانة الذي ارتفع كل منهما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 5 أشهر، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤثر على أسعار الذهب بشكل سلبي بسبب العلاقة العكسية التي تربط بين الذهب وكل من الدولار وعوائد السندات.

التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن يمنع الذهب من الدخول في تصحيح سلبي بالرغم من طول موجة الارتفاع الأخيرة، خاصة أن هناك ضغط سلبي من توقعات تأجيل قرار خفض الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وعوائد السندات.

أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب بمصر خلال تداولات الأسبوع الماضي بشكل محدود حيث سيطرت التحركات العرضية على السعر في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلى جانب تذبذب في حركة سعر أونصة الذهب العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند 3265 جنيه للجرام ليتداول السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3260 جنيهًا للجرام، وكان قد ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3265 جنيهًا للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3255 جنيهًا للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.4% ليربح 45 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3265 جنيهًا للجرام وكان قد افتتح جلسة الأسبوع عند 3220 جنيهًا للجرام.

خلال بداية تداولات الأسبوع ارتفع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى عند 3300 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بمقدار 1 جنيه ليصل إلى متوسط 48.70 جنيه لكل دولار مع عودة البنوك إلى العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

كما يتابع المستثمرين أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميًا

وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2386.05 دولار للأونصة بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع حيث ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2401.20 دولار.

ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 1.6 بالمئة، في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2022.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.28 دولار للأونصة وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.39 دولار فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولار. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.