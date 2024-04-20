عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: التوترات الجيوساسية تدفع الذهب للارتفاع 2% بالبورصة العالمية خلال أسبوع

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2 % وبقيمة 48 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء  أمس الجمعة، وذلك بفعل تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب حالة من الضبابية حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، ما عزز من إقبال المستثمرين على الذهب للتحوط كملاذ آمن.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3265 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2391 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2410 دولارات مع الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية.

رغم ارتفاعه عالمياً| تراجع صادم لـ الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في سعر عيار 21

بسبب التوترات بالشرق الأوسط.. ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3731 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2799 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2177 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26120 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3250 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3265 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2371 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا.

وأشار، إمبابي، إلي أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتوافق مع البورصة العالمية، نتيجة توجه السوق المحلي لتصدير الذهب الخام، لتوفير عملة صعبة، وسيولة نقدية للسوق، حيث يعد تصدير الذهب الخام، أحد وسائل توفير الدولار، ما دفع البنك المركزي المصري من قبل للتصدي لقرار وزارة المالية، بفرض سوم تثمين على الذهب الخام، الأمر الذي أدى لتراجع التصدير، ومن ثم الدولار.

وأضاف أن تصدير الذهب الخام، سيؤدي بالتبعية لتراجع المعروض بالأسواق، لاسيما مع استمرار قرار وقف الاستيراد منذ مارس 2022.

وتوقع، إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لاسيما إذا ارتفع الطلب، ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي قد تدفع المعدن الأصفر للارتفاع بالبورصة العالمية.

أسعار الذهب منصة آي صاغة سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر الذهب في البورصات العالمية اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

وائل جمعة عن مباراة مازيمبي: الأهلي حقق أسوأ نتيجة وتصريحات كولر «مستفزة»

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد مشروع تطوير كورنيش رأس البر

كاميرات المراقبة.. سر سقوط سيارة التيك توكر إسراء روكا من أعلى كوبري

«سنين عدوا عليا».. نجل الفنان إبراهيم يسري يحيي ذكرى ميلاد ووفاة والده

بـ المايوه.. ظهور لافت لـ زوجة خالد عليش فى شهورها الأخيرة من الحمل

انخفاض كبير في أسعار السلع .. بشرى من الحكومة للمواطنين

بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار لوبومباشي استعدادا لرحلة العودة للقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ماهر تجري تعديلا على فتحة الساق بفستانها

محمد شريف باشا.. أشهر شوارع وسط البلد على اسمه ما السبب؟

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند نقع الجوز قبل الأكل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ