رغم ارتفاعه عالمياً| تراجع صادم لـ الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في سعر عيار 21

حالة ترقب من المواطنين لسوق الذهب اليوم، الأربعاء 17 أبريل 2024، بسبب الارتفاعات العالمية للذهب غير المسبوقة بدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب عليه كملاذ آمن أوقات الأزمات وأكثر الأدوات الاستثمارية استقراراً، لذلك يلجأ الكثير لادخار أموالهم من خلاله.

الذهب

تراجع أسعار الذهب

وأدت المخاوف من سيناريو توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الذهب، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن تقليدي بسبب استقرار أسعاره النسبي، خاصة في أوقات الاضطرابات العالمية، حسبما ذكر بيان من شركة جولد بيليون.

وتراجع سعر الذهب اليوم، الأربعاء 17 أبريل، في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس، الثلاثاء، وانخفض سعر الجرام 5 جنيهات، وكان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات أمس، ليواصل تراجعه بحلول تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14، 2167 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الذهب عيار 18، 2786 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3714 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 26000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,383.77 دولار للأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الأربعاء، بزيادة 0.88%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

الذهب

وقت الانخفاض الأنسب للشراء

وفي هذا الصدد، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادات غير مسبوقة في سوق الذهب على المستوى العالمي، موضحًا أن سعر الوقية وصل لـ 2400 دولار.

وأضاف ميلاد، في تصريحات تليفزيونية: “إننا في هذا العام على موعد مع أسعار كبيرة في سوق الذهب، وبعض المحللين يؤكدون أن هناك زيادات أخرى في سوق الذهب خلال الفترات المقبلة”، مشددًا على أن هذه الأرقام وارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمي ينعكس بشكل كبير على الأسعار في السوق المحلية.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن أوقات انخفاض أسعار الذهب هي الأوقات الأنسب للشراء، مؤكدًا أن الذهب مخزون ذا قيم واستثمار طويل المدى، ولا ينصح أن يتم شراء الذهب وبيعه بعد فترة قريبة.

وأكد أن شراء الذهب هو قرار شخصي ولا يجب أن ينصح المواطنين بالتوجه لشراء الذهب من عدمه، متوقعا زيادات كبيرة في أسعار الذهب هذا العام.