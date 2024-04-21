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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 21 أبريل 2024: ابتعد عن العلاقة السامة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 21 أبريل 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الأحد 21 أبريل 2024 

تسوية النزاعات المالية اليوم، لن يؤذيك أي مرض كبير أيضًا، كن دبلوماسيًا في الحياة العاطفية وهذا سيساعدك على حل المشكلات القديمة، لن يقلقك أي تحدٍ كبير فيما يتعلق بعملك. 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 يحتاج مواليد برج العقرب الذين يشعرون بالاختناق في علاقة سامة إلى الخروج منها لأسباب وجيهة، قد لا يرى بعض المواليد أي تغيير إيجابي في العلاقة ولكنهم لا يفقدون القلب. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

إنه يوم مثالي لمراجعة أموالك، ربما مع مستشار محترف، للتأكد من أنك على الطريق الصحيح نحو أهدافك المالية، قد تنشأ نفقات غير متوقعة، لذا فمن الحكمة توخي الحذر عند إنفاقك. إذا كنت تفكر في عملية شراء كبيرة، فقم بتقييم الإيجابيات والسلبيات بدقة . 

برج العقرب مهنيا

تخطي الغرور الرسمي وكن مبتكرًا واستباقيًا في اجتماعات الفريق، سيكون رجال الأعمال ناجحين في توقيع صفقات جديدة. اليوم ليس جيدًا لتبديل الوظائف والتركيز على الإنتاجية.  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب إنفاق مبالغ ضخمة على السلع الفاخرة ولكن الاستثمارات الذكية يمكن أن تنقذ الموقف، يجب عليك عدم اختيار الأسهم أو الأعمال المضاربة.

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