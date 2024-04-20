مصرع 14 شخصًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

قُتل ما لا يقل عن 14 شخصًا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيم نور الشمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتقول السلطات الفلسطينية إنها تمكنت من انتشال عدد من الجثث والجرحى من المخيم، حيث انسحب جيش الدفاع الإسرائيلي جزئيا من المنطقة.

وتظهر مقاطع الفيديو التي صورها السكان جرافة وهي تدمر مبنى بينما كانت مركبات الجيش الإسرائيلي تغادر المخيم بعد أكثر من 24 ساعة من الغارة.

وتظهر مقاطع فيديو أخرى سيارات الإسعاف تدخل المخيم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وقال السكان لشبكة CNN إن القوات الإسرائيلية غادرت المنطقة المجاورة لكنها لا تزال موجودة في مدينة طولكرم القريبة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت 10 'إرهابيين' واعتقلت ثمانية مطلوبين خلال العملية الواسعة التي بدأت يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن من بين القتلى طفل واحد على الأقل وفتى واحد، وأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشباب بشكل جماعي ودمر البنية التحتية الرئيسية.

ويبدو أن العملية هي واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.