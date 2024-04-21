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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صن دوانز والخماسية الثالثة.. إسلام صادق يثير غضب جماهير الأهلي

اسلام صادق
اسلام صادق

حقق فريق الترجي التونسي، فوزًا ثمينًا على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدف وحيد، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الترجي يهزم صن داونز بهدف مقابل لاشئ ..لكنه لن يكمل فرحة جماهير الأهلي بمواجهة الفريق التونسي بنهائي دوري الأبطال لأن صن داونز سيفوز في العودة ربنا يستر على الأهلي خوفا من أن تتكرر "الخماسية" للمرة الثالثة..لكن الأحمر قادر على التتويج".

واستضاف الترجي التونسي نظيره صن داونز، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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