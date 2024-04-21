مدير منظمة الألكسو: نرصد التأثيرات السلبية على هويتنا العربية ومواجهتها

قال الدكتور محمد ولد أعمر، مدير منظمة «الألكسو»، إن كل منظومة ثقافية تعد وعي، وهذا الوعي تشكل عبر الزمن، وعلى مساحة أو منطقة جغرافية معينة، كما هو الحال في الدول العربية من البحر الأبيض المتوسط للمحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر إلى بحر العرب، ومن جزر القمر إلى الأردن ومن موريتانيا إلى العراق والكويت والإمارات وقطر والبحرين، تشكلت منظومة عربية.

وأضاف «أعمر»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذا الوعي الذي تشكل يتأثر زمنيا لأنه يتعرض بالكثير من المتغيرات، هذه المتغيرات نعمل على الاستفادة دائما، لأن الجمود ليس من الصفات الاجتماعية للشعوب، فالشعوب تتغير، لكن منظمة الألكسو تعمل على متابعة المتغيرات الدولية والعمل على الاستجابة لهذه المتغيرات وفي نفس الوقت رصد التأثيرات السلبية على الثقافة والهوية العربية.

وتابع: «رصد هذه التأثيرات، هذا من أدوارنا في المنظمة والعمل على مواجهة هذه التأثيرات السلبية على هويتنا العربية، والتخلص من كل ما هو غير إيجابي في منظومتنا ومواجهتها».