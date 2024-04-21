عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية الأزهرية تشارك بطالبين في التصفيات النهائية لـ تحدي القراءة العربي

طلاب الاسكندرية المشاركين
طلاب الاسكندرية المشاركين في المسابقة

انطلقت تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي، الموسم الثامن، على مستوى المناطق الأزهرية لمدة يومين؛ والذى شاركت فيه منطقة الإسكندرية الأزهرية بإشراف اللجنة التنسيقية للمشروع، والتى يرأسها الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأعضائها، ثناء أبو المجد، مدير إدارة المكتبات والمهندسة وفاء جويد، مدير إدارة الكمبيوتر، وابتسام درويش، مدير إدارة الجودة.

مسابقة لأفلام الأطفال لأول مرة بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

قنصل عام الصين بالإسكندرية لـ"أ ش أ": مستقبل واعد للعلاقات بين البلدين

وشارك في هذه المسابقة الطالبة جنى محمود أحمد حماد، من معهد فتيات سيدي بشر بإدارة المنتزه، صاحبة المركز الأول على مستوى منطقة الإسكندرية، والطالب محمد أحمد حسن، من معهد أبو قير الإعدادي الثانوي التابع لإدارة المنتزه؛ وتتمنى لهما المنطقة تحقيق الفوز والنجاح والتقدم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الاسكندرية أزهرية الإسكندرية تحدي القراءه تصفيات الدكتور محمد الضويني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. ذبـ.ـح طفل داخل شقة بشبرا الخيمة

هل نهت الشريعة عن الدفن ليلا؟.. اعرف حقيقة الأمر

اليوم.. الحكم على المتهم بقتـ.ل شقيقة زوجته في عابدين

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح

استشهاد 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس بالضفة الغربية.. فيديو

مقبرة فرعونية يخشى علماء الآثار الاقتراب منها.. ما سرها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ