الإسكندرية الأزهرية تشارك بطالبين في التصفيات النهائية لـ تحدي القراءة العربي

انطلقت تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي، الموسم الثامن، على مستوى المناطق الأزهرية لمدة يومين؛ والذى شاركت فيه منطقة الإسكندرية الأزهرية بإشراف اللجنة التنسيقية للمشروع، والتى يرأسها الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأعضائها، ثناء أبو المجد، مدير إدارة المكتبات والمهندسة وفاء جويد، مدير إدارة الكمبيوتر، وابتسام درويش، مدير إدارة الجودة.

وشارك في هذه المسابقة الطالبة جنى محمود أحمد حماد، من معهد فتيات سيدي بشر بإدارة المنتزه، صاحبة المركز الأول على مستوى منطقة الإسكندرية، والطالب محمد أحمد حسن، من معهد أبو قير الإعدادي الثانوي التابع لإدارة المنتزه؛ وتتمنى لهما المنطقة تحقيق الفوز والنجاح والتقدم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.