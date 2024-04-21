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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للمواطنين.. انطلاق أعمال الرصف بين مساكن الصينية وطلعت مصطفى غربي الإسكندرية

اعمال رصف غربي الإسكندرية
اعمال رصف غربي الإسكندرية

تابعت أمانة قسم الدخيلة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أعمال الرصف والتمهيد في الطريق الرابط بين مساكن الصينية مرورًا بالايجي كاب وحتى مساكن طلعت مصطفى، بمنطقة الهانوفيل، بحي العجمي، وذلك بناءً على طلب من حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، استجابةً لطلبات الأهالي.

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يأتي ذلك لحل أزمة المرور في منطقة سوق الهانوفيل، التي تعاني من تكدس مروري شديد؛ بهدف التسهيل على الأهالي، بحضور لجنة هندسية من كلية الهندسة، وهدى أبو كليلة، رئيس حي العجمي، والمهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق.

وذلك بحضور الدكتور محمود عادل عبدالكافي، أمين القسم، والحاج شريف الحرش، أمين القبائل العربية والعائلات المصرية، ومحمد سعيد، أمين الإعلام بالقسم، وعاطف أبو بكر العوامي، أمين النقل والمواصلات، وخميس الدرايسي، أمين شياخة الهانوڤيل، وأيمن فاروق، عضو هيئة مكتب الأمانة.

الاسكندرية اعمال الرصف النقل والمواصلات القبائل العربية العائلات المصرية حزب مستقبل وطن سوق الهانوفيل طلعت مصطفى

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