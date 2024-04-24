حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

يحتفل رامز جلال في يوم 20 أبريل، بعيد ميلاده، حيث ولد بمثل هذا اليوم عام 1973، واشتهر بالمقالب وأنه الفتي الشقي "اللي بيبهدل صحابه" كل سنة في رمضان.

وفي الفيديو التالي، نكشف عن معلومات وكواليس عن رامز جلال وعن أشهر مقالبه قبل إن يبدأ سلسة برامج المقالب التي يقدمها كل سنة في رمضان، وعن حياته التي يتعمد إخفاءها عن عيون الجمهور والمتابعين له.

التحق رامز جلال، بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بسبب حبه لفن التمثيل الذي عاش بداخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده (المخرج الراحل جلال توفيق) إلى المسرح أثناء البروفات، وتخرج في المعهد عام 1995، وبعدها التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.

تميز رامز جلال فى برامج المقالب، وقد قدمها على الشاشة لمدة وصلت إلى 14 عامًا، حيث أصبح طقسا من طقوس شهر رمضان.