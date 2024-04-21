حسين لبيب يدافع عن ممدوح عباس: أعطى للنادي أكثر من أي زملكاوي

نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك بشأن ممدوح عباس .

وقال حسين لبيب: ممدوح عباس دعم الزمالك بمبالغ طائلة وأعطى للنادي أكثر من أي زملكاوي آخر أساء له، وتم تشويه صورته واسمه للأسف من قبل وأنا أفتخر بصداقته.. ممدوح عباس أعطى للزمالك الكثير ويدعمه حتى الآن، واشترط علي بعدم الحديث عن ما يفعله للنادي.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.