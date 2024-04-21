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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبلغ وكيل موديست برحيله عقب نهاية الموسم.. تفاصيل

موديست وكولر
موديست وكولر

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي قرر بشكل رسمي، رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية الموسم الجاري.

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي اتخذ أول خطوات رحيل اللاعب، بإبلاغ وكيله بشكل رسمي بإنهاء العلاقة وعدم تجديد عقده".

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يعتمد على الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بشكل أساسي بالفترة المقبلة.

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