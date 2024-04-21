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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تتعرضين لضغوط في حياتك؟... طرق للعناية بنفسك وصحتك العقلية

الضغوط من المحيطين
الضغوط من المحيطين

عندما تتعرض لضغوط كثيرة من المحيطين، من المهم أن تهتم بنفسك وتحافظ على صحتك العقلية والجسدية.. إليك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها للعناية بنفسك في مواجهة الضغوط، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

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نصائح للاهتمام بالنفس عند التعرض الضغوط الحياتية 

1. التنفس العميق والاسترخاء: قم بتطبيق تقنيات التنفس العميق وتمارين الاسترخاء لتهدئة الجسم والعقل. تنفس ببطء وعميقًا وركز على التنفس وإخراج الهموم والتوتر مع كل نفس.

2. ممارسة الرياضة والنشاط البدني: قم بممارسة التمارين الرياضية المنتظمة أو أي نشاط بدني تستمتع به. يمكن أن يساعد النشاط البدني على تحرير التوتر وزيادة مستويات الطاقة وتعزيز الشعور بالراحة والسعادة.

3. الحفاظ على نمط حياة صحي: حاول تنظيم نمط حياتك بشكل صحي، بما في ذلك الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول وجبات غذائية متوازنة وممارسة العناية الشخصية. الاهتمام بجسدك وراحتك يمكن أن يعزز الشعور بالثقة والتوازن.

4. إدارة الوقت: حاول تنظيم وإدارة وقتك بفعالية. قم بتحديد أولوياتك واحدد المهام الأساسية وقم بتنظيم جدول يومك. كما يمكنك تطبيق تقنيات إدارة الوقت مثل تقنية "Pomodoro" لزيادة التركيز والإنتاجية.

5. الاستراحة والاستجمام: من الضروري أن تمنح نفسك بعض الوقت للاستراحة والاستجمام. قم بممارسة الهوايات التي تستمتع بها، مثل القراءة أو الرسم أو الاستماع للموسيقى. تخلص من التفكير في الضغوط واستمتع بوقتك الخاص.

6. التواصل مع الآخرين: لا تعزل نفسك عن العالم الخارجي. حاول التواصل مع الأصدقاء والعائلة والأشخاص المقربين منك. يمكن أن يكون للحديث والاستماع إلى الآخرين تأثير إيجابي على مزاجك ويمكن أن يوفر دعمًا عاطفيًا في مواجهة الضغوط.

7. تحديد حدود وقبول الطلبات: لا تتردد في تحديد حدود وقبول الطلبات وفقًا لقدراتك واحتياتك. قم بتحديد الأولويات ولا تشعر بالضغوط لتلبية جميع الطلبات. قد يكون من الصعب قول "لا" في بعض الأحيان، ولكن الحفاظ على توازنك وحماية وقتك وطاقتك يعد أمرًا مهمًا.

8. البحث عن الدعم المهني: إذا كانت الضغوط تؤثر سلبًا على حياتك وعافيتك العامة، فقد تكون من الجيد البحث عن الدعم المهني. يمكن للمستشارين أو الأخصائيين النفسيين أن يوفروا الأدوات والاستراتيجيات لمساعدتك في التعامل مع الضغوط بطرق صحية وفعالة.

يذكر أن كل شخص يتعامل مع الضغوط بطريقته الخاصة، ابحث عن الاستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد بالنسبة لك وتناسب احتياجاتك الشخصية، العناية بنفسك أمر مهم ولا يجب أن يتم تجاهله، فحافظ على التوازن والراحة الشخصية والصحة العقلية والجسدية.

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