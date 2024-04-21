تعليق مثير من حسن المستكاوي على تعادل الأهلي أمام مازيمبي

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس، بتعادل الأهلي مع نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا.

وكتب حسن المستكاوي: مازيمبي قوى بسرعة وقوة لاعبيه البدنية وكذلك بسرعة الكرة علي النجيل الصناعي، ومع ذلك كان الأهلي قادرا علي انهاء الشوط الاول متقدما بهدف لوسام او من انفراد عبد القادر، او بهجمة مضادة.. مازيمبي له فرص من كرات مشتركة في صندوق الأهلي.. أمام بطل افريقيا امتلاك الكرة بالتمرير للحد من اندفاع مازيمبي أو تنظيم خطين دفاعيين الاول في منتصف ملعبه.. مصطفي شوبير تصديات يقظة في الشوط الاول .

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.