«دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل».. دورة تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

خلال الأسبوع الـ32 بخطة تدريب العاملين بالمحليات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الاسبوع الـ32 بخطة تدريب العاملين بالمحليات، دورة ريادة الأعمال ويستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بإدارات المشروعات ومكاتب مشروعك بالمحافظات ويأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، إضافة الى إتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ،وإتاحة الأسواق التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولى اهتماما خاصا لدعم ريادة الأعمال؛ لما لها من تأثير إيجابي على تراجع معدل البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات وذلك من خلال ذراعها التمويلي مشروعك.

وأشار وزير التنمية المحلية الى ان المحتوى التدريبي لدورة ريادة الاعمال تشمل مفاهيم المشروعات وريادة الاعمال وأنواعها ، و أنشطة المشروعات ،وماهى المشروعات الريادية ،وتعريف رائد الأعمال ،وابرز سمات و مهارات رائد الأعمال ،و أنماط رائد الأعمال وعناصر ريادة الأعمال،و رحلة المشروع الريادي من الحلم إلى الواقع،و العلاقة بين ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،و ابرز المخاطر التي تواجه ريادة الأعمال،وكيفية تمويل مشروعات ريادة الأعمال،و دورة حياة المشروع الريادي ،و مفهوم دراسة الجدوى ،و متى نحتاج لعمل دراسة جدوى وأهميتها ،ومصادر جمع المعلومات ،ومراحل إعداد دراسة الجدوى،و دراسة الجدوى القانونية والسوقية والفنية والمالية، ومؤشرات الآداء – KPIs.

ولفت اللواء هشام آمنة الى ان الاسبوع الـ32 سيشمل تنفيذ دورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل" بالتعاون مع برنامج تنميه صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى ويستفيد منها 44 متدربا من مديري التخطيط بالمدن والمراكز تنفيذاً للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر،مشيراً الى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكداً ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم و مجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن منظومة التدريب بمركز سقارة تلعب دوراً هاماً ورئيسياً كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية في خطتها لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.