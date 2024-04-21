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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: الأمريكيون يدعمون المبادرة الفرنسية للتسوية بين إسرائيل وحزب الله

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن المبادرة الفرنسية للتسوية بين إسرائيل ولبنان تحظى بدعم أمريكي.

كما أفادت التقارير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالتطورات.

وبحسب صحيفة "معاريف" فإن المبادرة الفرنسية خضعت لتعديل جوهري أسقط مطلب إخراج مقاتلي حزب الله من الحدود وأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من باريس التحرك للتهدئة.

وقدمت فرنسا الشهر الماضي اقتراحا إلى بيروت، هدفه إنهاء التصعيد بين جيش الاحتلال وحزب الله وتسوية مسألة الحدود اللبنانية الإسرائيلية كما تضمنت انسحاب مقاتلي حزب الله عشرة كيلومترات من الحدود.

إسرائيل، من جانبها، ستوقف الهجمات على الأراضي اللبنانية ذات السيادة، وسيتفق الجانبان على الخطوط العريضة لروح اتفاق 1701.

وبحسب تقرير لصحيفة "الجديد" أبدى لبنان "رغبته في العودة فوراً إلى اتفاق 1701، بشرط عودة إسرائيل أيضا إلى الاتفاقات.

وكتب أيضا أن "هناك استعدادا لعقد قمة بين ممثلي جيش الاحتلال الإسرائيلي ولبنان وأفراد اليونيفيل، في مقر قوات اليونيفيل برأس الناقورة.

وسائل إعلام إسرائيلية المبادرة الفرنسية دعم أميركي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل وحزب الله اسرائيل ولبنان

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