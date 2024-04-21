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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي سابق: تحركات مصر استعادت التوازن المفقود بعد أحداث 7 أكتوبر |فيديو

علي الحفني نائب وزير
علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق

قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق: إنّ التحركات الدبلوماسية التي تجريها الدولة المصرية، تأتي في سياق الدبلوماسية النشطة في كل الاتجاهات، إذ ظهرت في جولة   سامح شكري وزير الخارجية، في جنوب أفريقيا، أهم قوة على المسرح الأفريقي وكذلك دولة تركيا، منوهًا إلى ضرورة تبادل الزيارات مستقبلا من وإلى مصر.

وأضاف علي الحفني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ضرورة التشاور المستر لمتابعة آخر المستجدات وتنسيق المواقف على المسرح الأفريقي والبحر المتوسطي، فيما بتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والشرق الأوسط.

وتابع: «مصر أهم وأكبر دولة تحركت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأحداث في غزة منذ 7 أكتوبر، ولم يتحرك أحد بهذا الشكل النشط والمكثف، وأيضا تحركت في اتجاه أن المجتمع الدولي يتبنى مواقف غير التي شهدناها»، مبينا أن «الدبلوماسية الرئاسية المصرية نجحت بشكل كبير في استعادة بعض التوازن الذي افتُقد بعد أحداث أكتوبر».
 

 

التحركات الدبلوماسية سامح شكري دولة تركيا مصر

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