تعديل مواعيد زيارة متحف قناة السويس العالمي

عدلت هيئة قناة السويس، مواعيد زيارة متحفها العالمي بوسط مدينة الإسماعيلية، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتقرر _ حسب المصادر الرسمية، فتح متحف آثار هيئة قناة السويس العالمي لاستقبال زائريه بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، علي أن يغلق حجز التذاكر في تمام الرابعة عصرا وقبل موعد الانغلاق بساعة حتي انتهاء الزوار من جولاتهم.



وننشر من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر زيارة متحف قناة السويس وهي للمصري او العربي 40 جنيها، وللطالب المصري او العربي 20 جنيها، وبالنسبة للأجانب فسعر التذكرة 300 جنيها والطالب الاجنبي 150 جنيها.

وافتتح المتحف تجريبيا مارس الماضي، بعد الانتهاء من تجهيز أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب من ٢٠٠٠ قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال ١٢ قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.



واستغرقت عملية ترميم المبنى وتجهيزه كمتحف بالمقتنيات والقطع الأثرية مايقرب من ثلاث سنوات تم خلالها الاستعانة بأحدث تقنيات الترميم وطرق ووسائل العرض المتحفي بما يضاهي المتاحف العالمية.

وكان متحف قناة السويس العالمي افتتح للزائرين تجريبيا خلال الإحتفالات بذكري العاشر من رمضان، من الساعة ٩ صباحا الي الثالثة عصرا « خلال شهر رمضان».



يعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.