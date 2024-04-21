تعيين الشيخ أحمد العبدالله نائبًا لأمير الكويت

أصدر أمير الكويت مشعل الجابر الأحمد الصباح، اليوم الأحد، قرارًا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نائبًا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

واستقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم، الشيخ أحمد العبدالله لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالديوان الأميري.