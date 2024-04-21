ضبط 189 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 189 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأوضح الدكتور عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 189 مخالفة تموينية، منها 131 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين “إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان - أخرى متنوعة”، و44 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها “عدم الإعلان عن الأسعار - غش تجارى - بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية و7 مخالفات فى مجال متابعة المواد البترولية جاءت ما بين بدون ترخيص – بوتاجاز – أخرى بترولية”.

