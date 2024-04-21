جنرال إسرائيلي سابق: لقد خسرنا بالفعل.. علينا إعلان نهاية الحرب في غزة

تحدث الجنرال احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق باريك اليوم الأحد، عن نوايا النظام الإيراني بعد هجومه المباشر على إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقال باريك: "الإيرانيون يتجهون نحو النووي الإيراني ليس لتدمير إسرائيل، بل من أجل توازن الرعب".

وأضاف: "على إسرائيل أن تعلن انتهاء الحرب في قطاع غزة، لقد أخرجنا قواتنا على أي حال، ولا توجد وسيلة لتدميرها نهائيا، ودخول رفح لن يساعد، لقد خسرنا بالفعل إذا لم تدركوا".

كما هاجم باريك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال "شعرت منه أنه يفضل الحكومة على الحرب. بيبي يتغذى من ضغوط سموتريتش وبن جفير، والحقيقة أنه حتى عندما يفهم الكارثة، فإنه يتماشى معها".