أخبار البلد

القومى للطفولة: تنفيذ "واعي وغالي" فى المدارس لحماية الأطفال من التحرش الجنسي

القومي للطفولة والأمومة يعقد الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارته برئاسة الدكتورة سحر السنباطي،
أمل مجدى

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارته، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور نائب رئيس المجلس، وعضوات وأعضاء المجلس، والأمين العام.

واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي، خلال الاجتماع، الجهود التي يبذلها المجلس في مجال حماية الأطفال من التحرش والعنف الجسدي، إلى جانب حملات التوعية التي ينفذها المجلس للوقاية ورفع وعي الأهالي والأسر بسبل حماية الأطفال، وعلى رأسها حملة «واعي وغالي»، التي أُطلقت بالتعاون مع مؤسسة «سيف إيجيبت».

ومن المقرر تنفيذها في جميع المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال.

كما استعرضت رئيسة المجلس ورقة السياسات الوطنية الموحدة لحماية الأطفال، التي أعدها المجلس لتكون مرجعًا موحدًا لكافة الجهات المعنية، بما يسهم في توحيد المعايير والالتزام بها لحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف، وذلك في إطار الدور المنوط بالمجلس في إعداد سياسات واضحة لحماية الأطفال ومتابعة تنفيذها.

وأوضحت السنباطي، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات، في إطار دعم الشراكات وتعزيز التعاون المؤسسي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

كما تناول الاجتماع مناقشة الأنشطة المزمع تنفيذها مع الأطفال وأسرهم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026، إلى جانب استعراض مقترحات ومساهمات أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في ضوء حرص المجلس على المشاركة السنوية بعدد من الأنشطة التوعوية والترفيهية والتثقيفية الموجهة للأطفال وأسرهم.

