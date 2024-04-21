نهال كمال: اسم عبد الرحمن الأبنودي مرتبط بالبهجة والأمل

أكدت نهال كمال، زوجة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، أن زوجي كان ليس شاعرا فقط، ولكن قام بكتابة الأغاني وكتب للسينما فيلم "ِ شيء من الخوف"، إضافة إلى جمعه للسيرة الهلالية.

وقالت نهال كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن اسم "عبد الرحمن الأبنودي"، مرتبط بالبهجة والأمل، مؤكدة أنه كان دائما يعطي أملا حتى في أصعب الأوقات التي كانت تمر على الوطن.

وتابعت زوجة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، أن المرأة عند عبد الرحمن الأبنودي هي صاحبة المكانة الرئيسية في حياته، بداية من والدته التي كانت تعد السكن الرئيسي له، والتي جعلته يكن كل احترام للمرأة.