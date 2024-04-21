جبالي: لا مجال لإصدار القوانين دون دراسة والمناقشات متاحة أمام جميع النواب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب انه لا مجال لسلق القوانين او إصدارها دون دراسة، داعيا جميع النواب الى دراسة القوانين د.

وقال إن المجال مفتوح باللجان أمام جميع النواب للمشاركة في دراسة ومناقشة كافة القوانين فاللجان مفتوحة لجميع النواب.

وقال المستشار حنفي جبالي، خلال كلمة له بالجلسة العامة إن مشروعات القوانين موجودة ويحق للنواب الحصول على النسخة لدراسة القانون جيدا قبل مناقشته.

جاء ذلك اثناء مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، من حيث المبدأ.