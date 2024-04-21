رئيس النواب: لائحة المجلس تسمح لأي نائب بالمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية

اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، بقوله "العودة لسلق القوانين"، أثناء مناقشة المجلس اليوم مشروع قانون التأمين الموحد.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن حرية الرأي تمنعني من التدخل للحذف من المضبطة.

ونفى رئيس البرلمان، أن يكون هناك أي تقصير أو سلق للقوانين إطلاقا، والمجال مفتوح أمام النواب للدراسة والمناقشة، موضحا أن لائحة مجلس النواب، تمكن أي نائب من المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت.

جاء ذلك ردا على النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، الذي أكد أن مشروع قانون التأمين الموحد مهم، لاسيما وأنه يتضمن 217 مادة، ويستهدف معالجة العديد من المشكلات في هذا الملف.

وأشار إلى أن مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من الدراسة، محذرا من العودة لما أطلق عليه "سلق القوانين".

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة مشروع قانون التأمين الموحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وعمل حوار مجتمعي بشأنه.

من جانبه أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، وصل متأخرا، وهو ما لم يمكن الأعضاء من مناقشته ودراسته.

وعقب رئيس مجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا في المناقشة، لاسيما وأنه موجود في المجلس من الفصل التشريعي السابق للمجلس.