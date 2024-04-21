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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طليقته كانت بتصور العلاقة الزوجية.. كشف لغز قـ ـتل مدرب العمرانية لحماته

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

كواليس وتفاصيل مثيرة في واقعة مدرب العمرانية الذي سطر نهاية مأساوية لـ حماته داخل حمام شقتها بسبب خلافات بينهم لرفضها عودته إلى طلقيته - ابنتها - التي انفصل عنها قبل شهور بعدما صورت العلاقة الزوجية بينهما وأرسلتها لشخص آخر ترتبط به.

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القصة الكاملة لمقتل سيدة العمرانية على يد طليق ابنتها

قبل شهور بدأت قصة مدرب العمرانية بينه وبين زوجته حينما نشبت خلافات أسرية بينهما بعد معرفته بقيامها بتوثيق العلاقة الزوجية بينهما وإرسالها له عبر رسائل على هاتفه المحمول حيث اكتشف أن الفيديوهات تأتي من خلالها وانفصل عنها.

كشف مدرب العمرانية أمر زوجته وصديقها حيث تبين له أنها كانت توثق العلاقة الزوجية بينهما وتقوم بإرسالها لصديقها على هاتفه المحمول، ثم انفصل عنها في بداية عام 2024 ومنذ أيام توجه إلى حماته وطلب منها الصلح وإعادة زوجته إلا أنها رفضت حينها.

قامت المجني عليها والدة طليقته بنهره ورفضت عودته لابنتها قائلة له بعد ما فضحتها عايز ترجع لها، وهو ما جعله يفكر في الانتقام وقام بالاستعانة بـ آلة حادة وأجهز على حماته وسط الشقة ثم سحب الجثمان إلى الحمام وتركها غارقة في دمائها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة داخل منزلها في الحمام غارقة في دمائها بمنطقة العمرانية، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة طليق ابنتها حيث تبين من المشاهدات الأخيرة وكاميرات المراقبة أنه هو آخر من تردد على منزلها قبل ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن المتهم - مدرب العمرانية - اكتشف قيام زوجته بتصوير فيديوهات للعلاقة الزوجية وانفصل عنها ثم عاد بعد فترة طالبا من والدتها الصلح والعودة لها.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم والتي صرحت بدفن جثمان المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

العمرانية الجيزة غرفة عمليات النجدة العلاقة الزوجية مديرية امن الجيزة

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