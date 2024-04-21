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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محل ملابس وساحة مسجد.. تفاصيل وسبب اختفاء طالبة الصف فرح العطار

طالبة الصف فرح العطار
طالبة الصف فرح العطار

كواليس وتفاصيل جديدة في اختفاء طالبة الصف فرح العطار، حيث كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التفاصيل الكاملة في اختفاء طالبة الصف فرح العطار وتبين أن خلافات عائلية وراء تغيبها.

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القصة الكاملة لـ تغيب طالبة الصف 4 أيام

مفاجآت كشفتها الأجهزة الأمنية في الجيزة بواقعة اختفاء فرح العطار طالبة الصف، حيث شرحت التحريات أن فتاة الصف فرح العطار كانت تعاني من معاملة سيئة على يد والدتها التي كانت تفرق بينها وبين شقيقتها حتى قررت فرح العطار ترك منزل الأسرة والفرار إلى مكان آخر.

وقالت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن طالبة الصف فرح العطار خرجت من مدينة الصف في جنوب الجيزة وتوجهت نحو مدينة حلوان في جنوب القاهرة، وعملت في أحد محلات الملابس وكانت تقضي ليلتها في ساحة أحد المساجد الكبرى في محاولة منها للهروب من معاملة والدتها.

وأشارت تحريات أجهزة مباحث الجيزة أن طالبة الصف فرح العطار قامت بالاستعانة بهاتف أحد المواطنين واتصلت بأسرتها لتخبرهم بمكانها في منطقة حلوان حيث تم إعادتها إلى مسكنها بدون أن يصيبها مكروه، وقررت أنها خرجت بحجة تلقي درس وفرت هاربة من الصف باتجاه مدينة حلوان.

وقرر والد طالبة الصف فرح العطار أن الأجهزة الأمنية طلبت منه احتواء الفتاة وحل المشكلات العائلية، مشيرا إلى أن وجه الشكر إلى قيادات وأجهزة وزارة الداخلية على المجهود المبذول في استعادة ابنته من جديد وعودتها إلى منزلها، ومؤكدا على أنه لم يتحدث معها أو يلومها على شيء.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في إعادة الطالبة فرح العطار التي اختفت عقب خروجها للدرس بمدينة الصف، وأجرت الأجهزة الأمنية مناقشات مع الطالبة فرح العطار لمعرفة أسباب غيابها عن المنزل لمدة 4 أيام، حيث وجهت أسرة الطالبة وأهالي مدينة الصف الشكر لمباحث الجيزة على جهودهم خلال الأيام الماضية في البحث عن الطالبة وإعادتها سالمة لمنزلها.

وتجمع المئات من أهالي قرية الحي بالصف حول السيارة التي أعادت الطالبة وسط هتافات “الله أكبر” وفرحة عارمة بعودتها، حيث كانت فرح محمد أنس العطار، الشهيرة بـ “فرح العطار” وتبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بقرية الحي مركز الصف محافظة الجيزة، تغيبت منذ الثلاثاء الماضي الساعة التاسعة صباحًا، خلال ذهابها لتلقي أحد الدروس.

وقالت أسرة فتاة الصف المتغيبة إنها خرجت لتلقي أحد الدروس بالقرية، ولم تعد منذ ذلك الحين، ولا توجد كاميرات مراقبة في آخر منطقة زارتها لدى تلقيها الدرس، مشيرين إلى استمرار بحثهم عنها لأوقات طويلة وفي كل مكان دون جدوى، وحررت أسرة فرح العطار المتغيبة محضرًا بقسم الشرطة، عن تغيب ابنتهم، فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن الفتاة وتتبع خط سيرها وتفحص علاقاتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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