تفاصيل مصرع كهربائي بعد سقوطه من ارتفاع في الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في مصرع كهربائي بعد سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في جراج بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

مصرع كهربائي

وصرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان الكهربائي المتوفى عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بالتحفظ على آلات المراقبة بمحيط وقوع الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع شخص جراء سقوطه من أعلى أثناء العمل في جراج بمنطقة أكتوبر.

انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين من المعاينة والتحريات أن المتوفى كهربائي في العقد الثالث من العمر واختل توازنه أثناء إجراء بعض أعمال الصيانة.

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفى كان يقوم بإجراء أعمال الصيانة مما نتج عنه اختلال توازنه وسقط من اعلى ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.