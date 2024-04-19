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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وهم الاعجاب والحب

تعرفت عليه من الفيس.. طالبة تفقد أعز ما تملك داخل شقة الطالبية

صدى البلد


تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهم باغتـ.صاب طالبة اعدادي بعد تعرفه عليها عبر فيس بوك واستدراجها الى شقته بمنطقة الطالبية 

وكشفت التحقيقات ان المتهم اوهم الفتاة بإعجابه بها عبر فترة من تعارفهما وطلب لقائها ثم اصطحبها بسيارته الى شقته وسلبها أعز ما تملك بعدما فض غشاء بكارتها. 

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص وبرفقته كريمته 14 سنة يفيد قيام طالب بالمرحلة الثانوية باستدراج ابنته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت مسمي الإعجاب بها وطلب مقابلتها واصطحبها داخل سيارته لأحد الشقق السكنية بدائرة القسم وقام بالتعدي عليها وهتـ.ك عرضها. 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الطالبية سلبها أعز ما تملك غشاء بكارتها

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