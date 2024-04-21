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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد..صراعٌ ملحميٌّ يتجاوز حدود كرة القدم

صدى البلد

يُعدّ لقاء برشلونة وريال مدريد، المعروف باسم "الكلاسيكو"، واحدًا من أشهر وأهمّ مباريات كرة القدم في العالم، بل إنّه يُعتبر صراعًا ثقافيًا وحضاريًا بين مدينتي برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا، وعاصمة إسبانيا مدريد.

تاريخٌ حافلٌ بالمواجهات:

  • أول لقاء: جمع الفريقين في 13 مايو 1902 في نهائي كأس التتويج، وفاز برشلونة بنتيجة
  • إجمالي المواجهات: لعب الفريقان 256 مباراة في جميع البطولات، فاز ريال مدريد في 104 مباراة، بينما فاز برشلونة في 100 مباراة، وتعادلا 52 مباراة.
  • في الدوري الإسباني: التقى الفريقان 187 مباراة، فاز ريال مدريد في 78 مباراة، وبرشلونة في 74 مباراة، وتعادلا 35 مباراة.
  • أكبر فوز: حقق ريال مدريد أكبر فوز بنتيجة 11-1 في نصف نهائي كأس الملك عام 1943.
  • أكثر اللاعبين مشاركة: لعب تشافي لاعب برشلونة 47 مباراة ضد ريال مدريد، بينما لعب مانويل سانشيز لاعب ريال مدريد 43 مباراة ضد برشلونة.
  • أكثر اللاعبين تسجيلاً: سجل ليونيل ميسي لاعب برشلونة 26 هدفًا ضد ريال مدريد، بينما سجل كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد 20 هدفًا ضد برشلونة.

أهمّ المباريات:

  • نهائي كأس الملك عام 1983: فاز برشلونة بنتيجة 2-1 في المباراة التي شهدت هدفًا مارادونيًا من دييجو مارادونا.
  • نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002: فاز ريال مدريد بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.
  • نهائي كأس السوبر الإسباني عام 2011: فاز ريال مدريد بنتيجة 2-1.
  • ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011: فاز برشلونة بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

أكثر من مجرد مباراة:

  • رمزية ثقافية: يُمثّل الكلاسيكو صراعًا بين هويتين مختلفتين، هوية كاتالونية تتمسك بثقافتها وتقاليدها، هوية إسبانية موحدة تسعى إلى الهيمنة.
  • تأثيرٌ اقتصادي: يُدرّ الكلاسيكو ملايين الدولارات على الناديين، من خلال حقوق البث التلفزيوني، وبيع التذاكر، والرعاية الإعلانية.
  • جذبٌ إعلامي: يتابع الملايين حول العالم مباريات الكلاسيكو، ممّا يجعله حدثًا رياضيًا هامًا على مستوى العالم.

 

يُعدّ الكلاسيكو ظاهرةً استثنائيةً في عالم كرة القدم، فهو أكثر من مجرد مباراة، بل هو صراعٌ ثقافيٌّ وحضاريٌّ يتجاوز حدود الملعب، ويُجسّد مشاعر الملايين من مشجعي برشلونة وريال مدريد حول العالم.

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