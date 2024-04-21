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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهرجان أسوان الدولي الثامن لأفلام المرأة يواصل فعالياته المتنوعة

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

يواصل مهرجان أسوان الدولى الثامن لأفلام المرأة فعالياته المتنوعة، والتى انطلقت مساء أمس السبت 20 إبريل وتستمر حتى 25 إبريل الجارى. 

وكانت قد قامت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة. 

وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوربى ، بجانب السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان ، والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان ، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان ، فضلاً عن العديد من سفراء الدول العربية والصديقة ، وبمشاركة للكوكبة اللامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى النقاد والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ، ودولة تونس الشقيقية ضيف شرف المهرجان. 

وتم ذلك وسط أجواء تحمل عبق التاريخ وسحر الماضى وأضواء الفن السابع اتواصل عاصمة الشباب الإفريقى إستضافة المهرجانات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة. 
 

انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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مهرجان 

وقد استهلت وقائع الحفل الافتتاحى بدخول نجوم السينما على السجادة الحمراء ، والتقاط الصور التذكارية ، أعقبه وقائع حفل الإفتتاح الذى تضمن تقديم من المذيعة جاسمين طه ، ثم إلقاء كبار المسئولين كلمات عن المهرجان.

فيما رحب اللواء أشرف عطية فى كلمته بإقامة المهرجان فى أسوان للعام الثامن على التوالى ، مؤكداً على أن هذا المهرجان حقق نجاحات مبهرة وغير مسبوقة خلال الدورات السبع السابقة فى ظل المشاركة المتميزة من نجوم الفن والسينما والنقاد من داخل مصر ، وخارجها من الدول العربية والأفريقية والعالم أجمع ليضيف زخماً ثقافياً وتنويرياً لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وليصبح بذلك علامة مضيئة لعروس المشاتى.

وعبر أشرف عطية عن سعادته لمشاركته شخصياً فى فعاليات هذا المهرجان الهادف على مدار 4 دورات متتالية، ولذا نكن كل تقدير وإحترام للقائمين على تنظيمه بأسلوب وفكر راقى وإبتكارى يتجدد فى كل عام، وهو ما ساهم فى أن تكون أسوان عاصمة للسينما دولياً وإقليمياً. 

ولفت المحافظ إلى أن إستضافة أسوان لهذا المهرجان الدولى المتميز يؤصل ويعزز مكانة المرأة فى مجتمعها وهو ما يتم تناوله من خلال شاشة السينما التى تعبر عن قضايا وهموم وآمال وطموحات المرأة المصرية والعربية والعالمية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك بالمهرجان 76 فيلماً يمثلون 35 دولة ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة وذات الأثر، وأفلام الورش، والفيلم المصرى، والبرامج المتنوعة ، علاوة على 6 أفلام فلسطينية، وشهد حفل الإفتتاح تكريم لعدد من النجمات والشخصيات العامة النسائية، فضلاً عن تكريم الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.



 

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