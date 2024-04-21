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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تحذير الأرصاد منه| الذباب الصحراوي ينقل هذا المرض الخطير للإنسان

الذباب الصحراوي ينقل
الذباب الصحراوي ينقل هذا المرض الخطير للإنسان

في رسالة تحذيرية من الأرصاد الجوية، شدد الخبراء على ضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى لتفادي التعرض إلى الذباب الصحراوي الذي اجتاح مصر مع رياح الخماسين.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن الذباب الصحراوي دخل بالفعل إلى الأراضي المصرية، حيث وصل محافظة مرسى مطروح، مشددين على ضرورة المحافظة على صحتهم وسلامتهم من أضرار هذا النوع من الذباب الذي اجتاح مصر بسبب الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية. 

وأوضح الخبراء أن الذباب الصحراوي يستوطن المناطق الصحراوية، إلا أن رياح الخماسين بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة تحفزه للذهاب إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وقالوا إن ظهور العقارب والثعابين والحشرات المتنوعة من بينها الذباب الصحراوي هو ظاهرة طبيعية ومتوقعة خلال هذا الموعد من كل عام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

أضراره على الإنسان

الذباب الصحراوي هو أحد أنواع الذباب، لا يزيد حجمة عن ربع سم، ويتميز بالكثير من الألوان على رأسها الأسود والبني والأزرق. 

ويتغذى الذباب الصحراوي على القمامة وأنواع مختلفة من المخلفات من بينها المخلفات الزراعية، ويلدغ الإنسان والحيوان معًا.

يحمل الذباب الصحراوي الكثير من الأمراض للإنسان مثل الجمرة الخبيثة أو التهاب الدماغ الفيروسي، وهو مرض نادر وخطير يأتي من الاتصال المباشر أو غير مباشر بالحيوانات المصابة به. 

تأثيره على المواشي

يتسبب الذباب الصحراوي في إتلاف المحاصيل الزراعية، ما يهدد الأمن الغذائي للإنسان، كما أنه يؤثر بالسلب على المواشي (أبقار وماعز وجاموس وخيول)، حيث أكد الدكتور الأطباء البيطريون أنه يمكن أن ينقل أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي للمواشي، وهو ما يتسبب في نقص أوزانهم وقلة كميات الألبان المستخرجة منهم.

طرق المكافحة

يؤكد الخبراء أن هناك طرقًا مختلفة لمكافحة التعرض للدغات الذباب الصحراوي المؤلمة والحكة الشديدة الناتجة عنها مثل:

  • التخلص من القمامة والمخلفات العضوية باعتبارها مصادر لغذائه وتكاثره.
  • استخدام مصائد الذباب لقتله.
  • القضاء عليه باستخدام المبيدات الحشرية في الأماكن المنتشر بها.
  • استخدام البخور لطرده من المنزل.
  • عزل أي حيوان جديد عن حظيرة المواشي لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوه من الأمراض.
الذباب الصحراوي رياح الخماسين مصر الأرصاد الجوية إغلاق النوافذ

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