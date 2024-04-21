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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني|فيديو

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر على مدار الساعات الماضية حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية في القطاع الغربي للجنوب اللبناني.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه تعرض القطاع الغربي وخاصة بلدة الناقورة التي تضم مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى في القطاع الغربي، موضحا أن الناقورة تم استهدافها من قبل ولكن التزامن وحدّة الغارات تزايد خلال الساعات الماضية.

وتابع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه غارات جوية أشد عنفًا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني وذلك بالتزامن مع غارات شديدة على القطاع الشرقي.

القاهرة الإخبارية الجنوب اللبناني الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية

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