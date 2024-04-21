الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني|فيديو

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر على مدار الساعات الماضية حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية في القطاع الغربي للجنوب اللبناني.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه تعرض القطاع الغربي وخاصة بلدة الناقورة التي تضم مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى في القطاع الغربي، موضحا أن الناقورة تم استهدافها من قبل ولكن التزامن وحدّة الغارات تزايد خلال الساعات الماضية.

وتابع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه غارات جوية أشد عنفًا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني وذلك بالتزامن مع غارات شديدة على القطاع الشرقي.