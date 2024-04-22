ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك.
وأوضحت سهام سوقية، فوائد تناول اللبن الرائب بانتظام للجسم ، والفوائد التي يحصل عليها.
فوائد اللبن الرائب
- غني بالبكتيريا النافعة
يطهر المعدة - يخلصك من الانتفاخ - يحسن الهضم
- يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة
-يساهم في خفض خطر الاصابة بسرطان القولون
- مقاوم للالتهابات
- يساعدك على النوم
- يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم
- يهدىء الاعصاب
- يدر البول
- مفيد لصحة الشرايين و القلب
- مهم لصحة العظام و الاسنان
- يساهم في ترطيب البشرة و منحها نضارة واشراقة
- مريح للقولون و طارد للغازات